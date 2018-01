Aliquote e coperture, le due incognite della flat tax di Berlusconi e Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Gennaio 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 09:54

Nel programma del centrodestra la principale delle riforme, il primo punto del programma, la «flat tax», viene licenziata in poche righe. Si dice che l'aliquota unica arriverà, e che i redditi bassi saranno totalmente esenti dal pagamento delle tasse grazie alla «no tax area» e alle detrazioni fiscali. Poco si dice sulle coperture (complicate) e nulla, per ora, si dice di come sarà strutturata l'aliquota unica. Ma dietro le quinte Renato Brunetta, il dominus del programma economico berlusconiano, ha già sviluppato un'ipotesi dettagliata, condivisa anche con i centristi di «Noi con l'Italia» e sulla quale Enrico Zanetti, ex vice ministro dell'economia e grande esperto di tassazione, ha già preparato una serie di simulazioni per verificarne gli impatti. Ma prima bisogna vedere quali sono le regole ipotizzate per la flat tax. L'aliquota unica proposta da Forza Italia è del 23 per cento. Scomparirebbero, dunque, tutte quelle superiori: il 27 per cento, il 38 per cento, il 41 per cento e il 43 per cento. La «no tax area», il livello di reddito al di sotto del quale non si pagano tasse, salirebbe dai circa 8.150 euro attuali (circa 8 mila per i pensionati), a 12 mila euro.L'allargamento di questa soglia garantirebbe anche la progressività dell'imposta, perché su questo primo scaglione di reddito non pagherebbero tasse tutti coloro che guadagnano fino a 28 mila euro. Dai 28 mila euro questo vantaggio andrebbe calando e si azzererebbe a 55 mila euro. Le detrazioni per i figli a carico, invece, aumenterebbero leggermente: da 950 a mille euro. Quella per i figli al di sotto dei tre anni, salirebbe invece in maniera consistente, da 1.220 euro a 2 mila euro. Verrebbero invece eliminate le detrazioni sul lavoro dipendente, su quello autonomo e sulle pensioni. Via anche il bonus da 80 euro del governo Renzi.