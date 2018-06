CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 11 Giugno 2018, 07:13

Nella mia lunga attività ho partecipato a ben dieci G7-G8. Cinque come Presidente del Consiglio italiano e altrettanti come Presidente della Commissione Europea. Già a cavallo del secolo si percepivano le difficoltà di questo consesso nel guidare le linee dell’economia mondiale avanzata, come era invece il disegno di quando, nel lontano 1975, i leader mondiali si erano radunati per la prima volta in Francia.Nel frattempo il mondo era infatti cambiato: non solo la Cina si presentava come un nuovo protagonista dell’economia mondiale ma India, Brasile e altri paesi emergenti pretendevano di sedere con ugual voce accanto ai potenti della terra. Anche se si è cercato di porre rimedio a quest’anomalia invitando a margine del G7-G8 un crescente numero di paesi come semplici uditori, la percezione di una caduta di importanza della riunione dei grandi della terra emergeva ogni anno più evidente. Vi è stata poi un’ulteriore accelerazione della decadenza nel momento in cui i G8 ritornarono ad essere i G7 in seguito all’espulsione della Russia per iniziativa del Presidente Obama come reazione all’annessione della Crimea.Nessuno però poteva pensare ad una vera e propria implosione così come è avvenuto quest’anno nel quieto resort canadese.