Manovra, pioggia di emendamenti: bonus bebè e tassa sulla Coca-Cola

Venerdì 16 Novembre 2018, 07:00

Alla Camera e al Senato piovono migliaia di emendamenti su due testi - la legge di Bilancio e il Dl Fiscale - decisivi per il futuro del governo. Soltanto per la manovra ci sono 3.500 richieste di modifiche, 450 dai partiti di maggioranza, una ventina dal governo.Anche se con un nuovo nome, incentivi alla natalità, il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, ha annunciato che ripristinerà il vecchio bonus bebè con più soldi: in un emendamento alla manovra il governo allocherà risorse per 444 milioni di euro, invece dei circa 400 previsti dal vecchio esecutivo. Cambiano le regole di erogazione: per ogni figlio successivo al primo è previsto un incremento del 20% sugli importi. Previsti 40 milioni di euro per il congedo di 4 giorni per i padri, l'istituzione del «Fondo di sostegno per le crisi familiari» (10 milioni di euro annui), il raddoppio (da 400 a 800 euro) delle detrazioni fiscali per i figli con disabilità. Sempre nella manovra i Cinquestelle hanno presentato un emendamento per abbassare l'Iva al 5% per i pannolini di neonati, disabili e anziani, e per istituire un bonus da 100 euro per l'acquisto di seggiolini anti-abbandono.