Nella manovra entrano condom gratis e contributi per le adozioni

Domenica 18 Novembre 2018, 09:00

Dai contraccettivi gratis agli aiuti per chi adotta bambini stranieri, dall'esenzione Irpef per i canoni di locazione non percepiti a sostanziosi incentivi per rottamare le vecchie auto. E poi più risorse per allievare il superticket sanitario e pensioni più alte per gli invalidi civili, fondi per la metropolitana di Roma, salari equi per piloti e hostess delle low cost. A scorrere i quasi quattromila emendamenti alla manovra presentati alla Camera, si trova davvero di tutto. E ogni giorno si scopre una o più novità. Nell'era del pre-cambiamento lo chiamavano assalto alla diligenza, ora pure. Ovviamente le modifiche proposte dalle forze della maggioranza hanno buone probabilità di passare, mentre quelle degli altri gruppi per la gran parte saranno cestinate. Per questo le prime fanno sicuramente più scalpore e sono le più citate.