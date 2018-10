Spread e manovra, la linea dura di Merkel e Juncker. E M5S e Lega litigano sulle banche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Ottobre 2018, 07:00

Un'altra giornata con il fiato sospeso in attesa del verdetto che Standard&Poor darà stasera sul debito italiano. La preoccupazione che il giudizio di S&P possa essere più duro di quello di Moody's ha costretto ieri la diplomazia di palazzo Chigi a nuovo lavoro oltre oceano.D'altra parte da giorni buona parte del governo le sta provando tutte per cercare di far abbassare lo spread. I toni del premier Conte e del ministro Tria sono da tempo più morbidi e via via preoccupati. Anche Salvini ieri ha rispettato la consegna mentre Di Maio ha invece scatenato i suoi contro Mario Draghi. Le parole del presidente della Bce, fiducioso per un'intesa Italia-Ue ma fermo nel sostenere che la Bce non può diventare il bancomat italiano, hanno fatto infuriare i grillini. Ripetere il mantra secondo il quale l'Italia non intende uscire dall'euro e dall'Europa però non funziona perché gli investitori continuano a tenere alto il prezzo temendo, forse, più che una volontaria uscita una progressiva emarginazione dell'Italia dal sistema europeo.