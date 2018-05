La prima volta di Conte (in taxi) tra profilo basso e stile Dc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 07:00

Un ufo atterra sul Colle. E si sente subito a casa. «Questo è più democristiano di noi!», esclama un funzionario del Quirinale. Un po' ha ragione. A Giuseppe Conte, che fino a ieri nessuno conosceva e ora è balzato di colpo sul grande palcoscenico della nazione ma senza l'alterigia alla Mario Monti dell'«io vi salverò», nessuno dice: «A marzia', facce tarzan!», come nel Marziano a Roma di Flaiano. Perché il personaggio, al suo esordio pubblico, davanti a decine di telecamere fuori dallo studio di Mattarella ma anche dentro nel colloquio riservato con il presidente, si vede subito che è uno capace di stare nei palazzi. Felpato e scafato, come un politico volenteroso o almeno con un avvocato abituato a trattare o comunque come un professionista meridionale concavo e convesso (altro che tecnico! altro che Monti! semmai un pugliese di terra morotea), si mette subito a parlare la lingua mattarelliana.Risultando gradito ai padroni di casa che commentano: «Non è un uomo che vuole far saltare il banco». E mette subito a segno quattro colpi in 4 minuti di discorso alla nazione l'Incaricato. Conferma la collocazione europea dell'Italia, e paga la cambiale a Mattarella. Promette «il governo di cambiamento», e paga la cambiale a Di Maio. Parla di «interesse degli italiani», e paga la cambiale a Salvini. Annuncia che sarà «l'avvocato difensore dei cittadini», paga la cambiale al popolo e «qui fuori c'è un Paese che vuole essere governato». Poi scende le scale da dove era salito, e nelle prime telefonate che riceve chiede agli interlocutori: «Come sono andato?».