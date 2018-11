DL sicurezza verso la fiducia e M5S frena sulla prescrizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 5 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'eterogenesi dei fini l'orientamento di Lega e M5S è quello di porre la questione di fiducia al dl-Sicurezza da oggi in discussione al Senato. Dal Carroccio spiegano la mossa così: «Dobbiamo chiudere subito la questione in Senato, per portarla martedì alla Camera. Altrimenti si innesta l'iter della manovra e il decreto scade il 3 dicembre: siamo stretti, e Matteo ci tiene molto». Tanto che sarà in Aula martedì.