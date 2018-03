Domenica 18 Marzo 2018, 17:35

«Ho parlato oggi pomeriggio, per pochi minuti, con Luigi Di Maio. Con lui ci siamo confrontati sulla questione delle presidenze delle Camere in vista del voto di venerdì prossimo. Non abbiamo parlato di nomi né di ruoli. Per quanto mi riguarda sarò contento, come centrodestra, di sentire lui e gli altri esponenti politici nei prossimi giorni con l'unico obiettivo di giungere quanto prima a rendere operativo il Parlamento con la designazione delle rispettive presidenze». Così il segretario della Lega Matteo Salvini.La conferma arriva direttamente dal blog delle Stelle, a firma del leader M5S Di Maio: «Dopo Martina, Brunetta, Meloni e Grasso ho sentito successivamente anche Salvini. Con lui, pur non affrontando la questione nomi e ruoli, abbiamo convenuto sulla necessità di far partire il Parlamento quanto prima. Questi confronti avvengono nel solo ed esclusivo interesse degli italiani, perché servono a individuare le personalità che possano ricoprire al meglio un ruolo fondamentale per il funzionamento di un Parlamento che sia al servizio dei cittadini».