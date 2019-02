Guerriglia M5S-Lega, autonomia congelata: se ne riparla a fine marzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 17 Febbraio 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultimatum leghista non ha sortito effetti. Sull'autonomia del Nord il Movimento ha deciso di tenere la barra dritta. «La riforma è nel contratto di governo. Tutte le volte che si ha un dubbio, si vada a consultarlo», è stata la sferzata fronte Carroccio del ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio.Ma l'ordine di congelare la contesa arrivato ieri mattina dalla war room stellata per non esacerbare lo scontro con l'alleato, non deve ingannare. Le poche parole dedicate al tema dal sottosegretario agli Esteri del M5S, Manlio Di Stefano, sono indicative: «Non creeremo mai Regioni di serie A o di serie B». Più o meno lo stesso concetto espresso nel presunto dossier a Cinque Stelle contro l'autonomia, che invece era una nota stampa compilata dallo staff grillino per illustrare ai parlamentari la linea del Movimento.