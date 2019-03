Incompiute al Sud, le grandi occasioni buttate al vento: la storia industriale rimasta a metà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Marzo 2019, 08:00

Si chiamava "Il viagio di Ettore", fu presentato al Torino film festival del 2013 per la regia di Lorenzo Cioffi. Raccontava in 25 minuti l'amarezza di un operaio genovese che torna a Napoli per rivedere la sua Italsider, nella quale ha lavorato per vent'anni, e scopre l'acciaieria non c'è più. E con essa quasi tutta la Napoli industriale che conosceva e di cui aveva fieramente fatto parte. Un viaggio amaro, ma in fondo anche il paradigma di una storia industriale del Mezzogiorno nella quale le occasioni di sviluppo perduto, come quella di Bagnoli, fanno comunque notizia. Perché sono ferite vive e tutt'altro che rimarginate anche nella coscienza popolare. Sembrano il fondale irrinunciabile di una rappresentazione teatrale dal finale annunciato, il filo conduttore di una trama di ritardi, omissioni, errori, connivenze e ingiustizie ma anche di pregiudizi e strumentalizzazioni che il termine divario esemplifica forse troppo ma che aiuta a capire perché il Sud è rimasto in gran parte Sud. I casi di Termini Imerese e dell'abbandono della Fiat; di Taranto e del porto non dragato che fece fuggire i cinesi; del distretto del mobile imbottito tra Basilicata e Puglia passato da Wall Street alla crisi più nera; di Gioia Tauro e della sconfitta nella sfida della competitività con i grandi hub delle coste africane; di Bagnoli e dei quasi 30 anni di inutile attesa per la bonifica e il riuso dell'area. Questi ed altri casi solo in apparenza meno noti o meno importanti appartengono alla storia del Sud come i dominatori stranieri, le eruzioni del Vesuvio o dell'Etna, la criminalità organizzata e come anche la scommessa vinta dai giovani millennials con le Academy di Apple, Cisco e Deloitte a Napoli. Quelle storie appartengono insomma a ciò che il Sud non è stato o non ha voluto essere. Sono un punto obbligato di ragionamento per capire dove e come il divario (e non solo quello economico) è nato e ha prosperato. Ma non si può trascurare il fatto che sono anche gli ultimi esempi di occasioni di sviluppo, mancato o fallito, pensate per il Mezzogiorno: perché, come osserva Salvio Capasso, responsabile dell'ufficio di economia delle imprese e del territorio di Srm, a differenza del Nord non ci sono più state negli ultimi 20 anni opportunità analoghe nel Sud. Magari sarebbero andate storte anche queste ma è innegabile che la spinta prodotta da eventi significativi soprattutto sul piano economico, come l'Expo di Milano o lo stesso Mose di Venezia, da noi non si sono più viste. E' un dato che fa riflettere e aiuta a trasformare ogni viaggio nel Mezzogiorno frenato o tradito (burocrazia, criminalità, connivenze e chi più ne ha ne metta) in un percorso a senso unico. Dimenticando, tra l'altro, cosa hanno significato dieci anni di calo record dal 2008 di investimenti pubblici in un'area priva di infrastrutture, piena zeppa di neet e in cui trovare un lavoro adeguato al proprio titolo di studio e retribuito adeguatamente resta un miraggio, o quasi.