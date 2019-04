Italia crescita zero, nuovo asse tra Conte e Di Maio: «Basta subire politiche di destra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 1 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una tregua armata. Anzi, neppure una tregua. E' questo il bilancio dell'incontro sulle colline fiorentine tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Luigi Di Maio e il leader della Lega si sono infatti gettati in un'impresa (quasi) impossibile: continuare a litigare, darsele di santa ragione da qui alle elezioni europee del 26 maggio. E, nonostante la zuffa no-stop, provare ad «andare avanti».Con due problemi: Salvini, fino a ieri mattina, era «molto arrabbiato» con Conte perché «non è più equidistante». E il leader 5Stelle, sperando d'interrompere l'emorragia di voti che ha colpito il Movimento, ha deciso di «sporcare», «graffiare», ogni mossa del capo leghista «come finora ha fatto lui...». «D'ora in poi risponderemo colpo su colpo alle sue provocazioni», fanno sapere dallo stato maggiore grillino, «soprattutto ci faremo sentire sui temi della sicurezza e non faremo passare altre scelte di estrema destra come l'orribile convegno sulla famiglia di Verona».