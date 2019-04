Italia crescita zero ma il governo litiga su tutto: dai tagli alle tasse alle opere pubbliche da sbloccare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Aprile 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 07:08

«Sensibilità diverse sono tra le cause dei ritardi». Giovanni Tria riassume il clima interno alla maggioranza che tiene in ostaggio due misure cardine per il governo e per il rilancio dell'economia: lo sblocca cantieri e il decreto sulla crescita. In queste ore il ministro dell'Economia sta cercando una composizione. Ma la sintesi appare difficile. A cominciare dallo Sblocca cantieri. «C'è il problema di tenere sotto controllo la corruzione e le patologie che possono manifestarsi», ha riassunto il numero uno del dicastero di Via XX Settembre.