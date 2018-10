Italia-Usa, accordo sul dossier Libia per arginare il monopolio del gas russo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Ottobre 2018, 11:00

A pochi giorni dalla delicatissima conferenza sulla Libia, prevista a Palermo il 12 e 13 novembre, arriva il via libera del governo alla Tap, il gasdotto che porterà anche in Italia il gas proveniente dall'Azerbaijan. Due temi, il dossier libico e l'approvvigionamento energetico, solo apparentemente distanti, ma invece legati a doppio filo negli equilibri geopolitici in cui cerca di destreggiarsi il governo presieduto da Giuseppe Conte.La vicenda della Tap era infatti monitorata attentamente anche da Washington, gli americani auspicavano questa soluzione perché il nuovo condotto che sorgerà in Puglia impatterà considerevolmente sulla quantità di gas attualmente esportata dalla Russia in Europa. Ad oggi Mosca rifornisce il Vecchio Continente per i due terzi di tutto il gas importato nella zona Ue, non solo ma i russi avevano anche studiato una via alternativa per incrementare il quantitativo di gas esportato attraverso il «Progetto Poseidon» che in questo modo, per l'Italia, appare tramontato. Nonostante i proficui rapporti con il governo russo, il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, è riuscito comunque a stringere una solida intesa con Donald Trump. Una sorta di «do ut des» sancito lo scorso luglio quando il premier italiano si recò alla Casa Bianca ottenendo in cambio del via libera alla Tap, la leadership sul dossier libico.