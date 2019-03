Ius soli, apertura di Conte ma cinquestelle e Lega lo stoppano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Marzo 2019, 08:30

Il contesto prevedeva toni concilianti, la cornice era quella di Assisi, dove Giuseppe Conte ha partecipato ad un incontro con i giovani e la comunità dei Francescani. Ma la sostanza dell'intervento del premier non ha fatto certamente piacere alla Lega. Di fatto il presidente del Consiglio ha abbattuto il muro eretto dalla maggioranza sullo Ius soli. Ricordando che il tema non è nel contratto di governo ma sottolineando che necessita di un dibattito serio. «Auspico ha spiegato - che si avvii in sede parlamentare una riflessione serena, dove si può valutare anche una prospettiva di nascita sul territorio italiano, ma che deve essere collegata a un percorso di integrazione serio». Integrazione e non solo repressione, prevenzione e non solo misure coercitive.