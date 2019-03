Lega, sì alla mossa anti-aborto: «Personalità giuridica al nascituro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Marzo 2019, 12:00

Fornire un'alternativa all'aborto puntando sull'adozione. Rilanciare il ruolo del nucleo familiare «composto da mamma e papà» e combattere il calo demografico perché ha osservato sabato Salvini «se non ci rimettiamo a mettere al mondo dei figli nel 2050 l'Italia non ci sarà più». La Lega tira dritto sul congresso delle Famiglie che si terrà a fine mese a Verona. Pur con sensibilità diverse (nei gruppi c'è anche chi non ne condivide lo spirito). E tra mille polemiche, visto che il cambio del logo (ora c'è il patrocinio del ministero di Fontana) ha comportato denunciano gli organizzatori alla perdita di migliaia di euro, causa cambio volantini e banner. Lo scontro è sempre più aspro, con M5s e non solo. Visto che c'è chi come Noseda, l'interprete della trasmissione di Fazio, ha lanciato un appello su Facebook ai colleghi affinché «nessuno si presti a tradurre le scempiaggini di questa gente» («Se così non fosse ha aggiunto qualcuno mi dica i nomi di chi stava nelle cabine»). Il partito di via Bellerio intanto alla Camera ha presentato una proposta di legge (primo firmatario Stefani, deputato vicino al ministro Fontana) sottoscritta da una cinquantina di parlamentari in cui non si chiede di rimuovere la 194 ma di riconoscere «soggettività giuridica al concepito» al fine dell'adozione e di mettere in relazione già al momento della gravidanza la famiglia del concepito con quella che potrebbe adottarlo.