Antimafia, Lonardo chiede dimissioni di Morra e annuncia querela

La senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo chiede le dimissioni del presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra e annuncia una querela nei suoi confronti. «Chiedo - dice Lonardo - alla presidente del Senato e al presidente della Camera di intervenire a tutela della mia dignità personale, sia come senatrice che come cittadina italiana in ordine alle stravaganti, inquietanti, offensive immotivate dichiarazioni del presidente della Commissione Antimafia. Non si capisce come possa affermare questo indegno presidente, che denuncerò in ogni sede sul piano penale, 'che registrerà ogni eventuale tentativo da parte mia di ostacolare il lavoro della Commissionè... accusandomi di un presunto sospetto circa il dovere di tutela delle ragioni dello Stato. Siamo ai limiti della democrazia quando si pronunciano parole di questo genere che lasciano presagire azioni pericolose, ricattatorie e intimidatorie. Chiedo che la Commissione Antimafia si riunisca urgentemente per valutare le dichiarazioni pronunciate da questo signore», conclude Lonardo.

Domenica 25 Novembre 2018, 16:10

