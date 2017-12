La svolta del M5S verso il voto: «Gli indagati saranno in lista»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 31 Dicembre 2017, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 09:27

«Per poterci presentare alle elezioni ci siamo dovuti dotare di un nuovo Statuto e di un nuovo Codice Etico», a parlare è Luigi Di Maio che apre ufficialmente sul blog di Grillo la corsa elettorale. Di Maio da rappresentante legale della nuova associazione M5S si occuperà di tutti gli aspetti più rilevanti: la presentazione delle liste, il simbolo che finora era di proprietà esclusiva della prima associazione M5S (quella presieduta da Grillo a Genova e dove Di Maio non ha trovato posto) e del programma e la definizione della squadra di governo. Per presentare le proprie candidature c'è tempo fino al tre gennaio (si vota a metà mese) e tra le novità pubblicate ieri su blog sparisce il dicieto di fare alleanze e ci sono le porte aperte agli indagati che potranno candidarsi a meno che, nell'inchiesta in cui sono coinvolti, non emergano «elementi idonei a far ritenere la condotta lesiva dei valori, dei principi o dell'immagine del M5S, a prescindere dall'esito del procedimento». Grande e storica apertura anche alla società civile.