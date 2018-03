M5S adotta la local tax: slitta il reddito di cittadinanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 15 Marzo 2018, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 10:34

Luigi Di Maio agita lo spettro delle urne, approfitta del tutto sommato normale, ma pericoloso per lui, stallo post voto, e ricomincia la campagna elettorale inseguendo i sondaggi che lo danno in crescita. Ieri ha incontrato lo stato maggiore di Confcommercio, che prima delle elezioni non gli aveva steso i tappeti rossi che ha srotolato ieri (non lo aveva voluto proprio incontrare), e poi nel tardo pomeriggio ha ricevuto la telefonata di Matteo Salvini. L'ultimo contatto pubblico era stato a una trasmissione televisiva dove il segretario del Carroccio gli aveva dato del democristiano.Ora i leader di M5S e Lega hanno inaugurato una trattativa sull'elezione dei presidenti delle Camere. Ma c'è di più: il dialogo è aperto anche alla modifica della legge elettorale. Non è un confronto aperto in prospettiva di un governo insieme, dicono entrambi. Ma intanto le uniche due forze politiche che hanno i numeri per governare hanno iniziato a parlarsi.