M5S, il programma è un libro dei sogni: 200 miliardi senza le coperture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 22 Gennaio 2018, 10:23 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In termini economici il programma M5S vale oltre 200 miliardi di euro. I pentastellati promettono un'impennata della spesa pubblica e tagli alle tasse altrettanto sostanziosi anche se generici. Ma per evitare la bancarotta dei conti pubblici garantiscono una iperbolica riduzione del debito pubblico del 40% (circa 1.000 miliardi di euro) in 10 anni.La qualità delle proposte è misurata dall'idea di tagliare di 50 miliardi i costi della politica. Dove siano questi soldi non è specificato. Tanto per dare una misura, i vitalizi degli ex parlamentari valgono in tutto 270 milioni annui su una spesa statale complessiva di 830 miliardi. Inoltre si prospettano riduzioni della burocrazia ma poi si vuole creare un nuovo ministero, quello del Turismo separandolo dai Beni Culturali.Insomma più che incoerente sul piano economico, il programma M5S mostra lacune di logica. Leggendolo somiglia alla più brillante operazione di marketing compiuta da una terza forza nel dopoguerra: quella dell'americano Ross Perot che nel 1992 si presentò alle presidenziali Usa come terzo candidato fra Repubblicani e Democratici. Perot diceva cose che piacevano a tutti tanto sapeva che non avrebbe governato e così arrivò dal nulla al 16%.