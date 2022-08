L'auto-investitura di Giorgia Meloni è arrivata ieri da Ceglie Messapica in Puglia. «Se vincesse il centrodestra e ci fosse l'affermazione di FdI non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa», dice la leader di FdI ospite del festival «La Piazza» di Affariitaliani.it parlando della sua candidatura a premier. Silvio Berlusconi la "benedice" subito («non ha nessun bisogno di essere legittimata a fare il premier», dice il Cav. Più freddo invece Matteo Salvini.

Giorgia Meloni: «Se vinco le elezioni Mattarella mi dia l'incarico, non vedo come possa scegliere diversamente»

Salvini su Meloni premier

«Io aspetto il voto degli italiani prima di fare qualsiasi commento - dice il leader leghista - poi il Presidente della Repubblica sceglierà come è giusto che sia. Tutti dicono che il centrodestra ha già vinto. Calma. Sono convinto che il centrodestra possa vincere, sono convinto che la Lega possa prendere un voto in più di tutti gli altri, ma non impongo nomi e ruoli a nessuno e men che meno al presidente della Repubblica».

L'intervento della leader di FdI

«Se tu mi chiedi se mi sento pronta a governare io rispondo sì», aveva chiarito Meloni, intervistata dal direttore di Affariitaliani.it Angelo Maria Perrino. «Si deve trattare di un governo serio, coraggioso, senza secondo fini. Spero di farlo. Se poi lo farò, non dipende da me ma dagli italiani».

Le parole di Berlusconi

Più netta la presa di posizione di Berlusconi. Giorgia Meloni «non ha nessun bisogno di essere legittimata a fare il premier, anche perché la legittimazione dipende solo dal voto degli italiani. E proprio per questo abbiamo detto e scritto che sarà chi ha più voti a proporre al capo dello Stato il nome del premier», dice in un'intervista a Qn il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

L'attacco di Di Maio

«Già il fatto che Meloni debba passare la campagna elettorale a rassicurare il mondo che non sfascerà il Paese dà la misura della sua credibilità. Meloni, comunque, non può garantire nulla perché sarà commissariata da Salvini e Berlusconi. È con i loro voti che andrà, nel caso, a Palazzo Chigi e a loro dovrà rendere conto. Hanno già fatto proposte per 100 miliardi di spesa, vogliono arrivare al default che già ci fecero sfiorare nel 2011», dice, in un'intervista al quotidiano la Repubblica, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio. Per il leader di Impegno Civico, un governo Meloni durerebbe un anno, «poi Salvini lo farà cadere, conosco la specialità della casa». «L'unico modo di evitare il disastro è votare la coalizione progressista, anche perché il meccanismo della legge elettorale è questo: i collegi uninominali possono vincerli solo le due coalizioni principali».