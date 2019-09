CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 16 Settembre 2019, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2019 10:01

«Almeno Di Maio ha intelligenza e coerenza, non ha rinnegato l'azione del governo precedente a differenza di altri all'interno del Movimento che fino a un mese fa difendevano a spada tratta il decreto Sicurezza bis di Salvini e ora fanno marcia indietro». Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle si è astenuto sul voto di fiducia al Conte bis, ma è pronto a votare contro il governo non appena arriveranno provvedimenti non condivisi.«Questa è la conferma di come l'Europa divida le sue relazioni a seconda se nel governo ci siano persone supine al volere di Bruxelles o no, ma io non ho più voglia di farmi prendere in giro. Il problema è che mentre tutti pensano a questo tema ragionando con il bilancino su quanti migranti sbarcano, se di più o di meno, si omette di affrontare il problema per i veri effetti che produce».«Ai politici, ma pure ai giornalisti, non frega nulla dell'integrazione e si pensa a spettacolarizzare la narrativa degli sbarchi pensando solo a quello che avviene nel Mediterraneo. Ci sono migranti che muoiono pure al confine tra Italia e Francia per il clima pessimo instaurato dai transalpini, ma nessuno ne parla. I problemi restano e resteranno tali e quali a prima, ma si preferisce dare la colpa ai cittadini dicendo che sono intolleranti o razzisti, invece c'è solo insofferenza da parte della gente che vede i propri diritti negati: basta farsi un giro nelle stazioni o in certi quartieri dove ci sono stranieri che fanno bisogni in strada, si ubriacano oppure accettano lavori a condizioni dequalificanti. Ecco perché le persone continueranno ad avere paura: sono anni che è in corso un conflitto tra ultimi e penultimi».