Nappi: «Il piano lavoro di De Luca non obbliga ad assumere: lo denuncio per truffa»

Presenterò alla Procura della Repubblica una denuncia nei confronti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per i reati di truffa e abuso della credulità popolare. Annunciando il suo piano per il lavoro De Luca ha detto che saranno assunti 10mila giovani: è una balla, mi sono preso la briga di guardare tutte le carte, da docente di diritto del Lavoro, e l’unico impegno che viene fatto è quello di finanziare i corsi di formazione e successivamente dei tirocini presso le amministrazioni disponibili. Ma al termine di questi tirocini non è previsto alcun obbligo di assunzione

.



Lo ha detto Severino Nappi, vicecoordinatore della Campania di Forza Italia, mostrando in diretta alle telecamere di Mattina 9 la denuncia che ha predisposto nei confronti del governatore.

Terminata la trasmissione mi recherò presso la Procura della Repubblica e consegnerò questa denuncia: il lavoro non può essere oggetto di una presa in giro, ancora di più in una terra come la Campania. I giovani - ha spiegato Nappi - credono che siamo in presenza di assunzioni, ma poi parlano le carte. Questo è un gigantesco carrozzone costruito tecnicamente bene

. Di fronte all'invito dei conduttori ad una replica del governatore, Nappi ha ribadito:

Magari, su questo tema sono disponibile anche ad un contraddittorio con il governatore, carte alla mano”

Martedì 23 Ottobre 2018, 15:34

