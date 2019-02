«No al processo per Salvini», M5S salva ministro e governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 19 Febbraio 2019, 07:00

Poco più di 52 mila militanti M5S hanno tenuto mezza Italia col fiato sospeso sulle sorti del governo giallo-verde votando, fra mille difficoltà, al 59% per il no al via libera parlamentare al processo a carico di Matteo Salvini e per il 41% per il si. Com'è noto, il leader della Lega è accusato di aver violato la legge dal Tribunale dei Ministri di Catania per aver bloccato per 5 giorni lo sbarco di 177 migranti dalla nave militare Diciotti.Ma il voto della base M5S oltre che un'indicazione sul processo a Salvini era diventato ormai un vero e proprio indicatore dello stato di salute dell'alleanza fra i 5Stelle e la Lega e persino del destino dello stesso Di Maio come capo politico del Movimento che dell'alleanza con Salvini è uno dei registi e che difficilmente avrebbe potuto gestire un voto favorevole al processo a carico del leader del partito alleato.