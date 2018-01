Parlamentarie M5S, in Campania è già allarme infiltrati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 10:42

Post al vetriolo, scambi d'accuse e tante polemiche, ma soprattutto l'ennesimo tilt della piattaforma online. Le «parlamentarie» del Movimento 5 Stelle - le selezioni dei candidati per le elezioni politiche degli attivisti grillini sono partite ieri nel caos più totale. Per gran parte della giornata la pagina web di «Rousseau», il sistema ideato da Casaleggio, non era accessibile per i sostenitori che volevano votare i propri candidati da mandare in Parlamento, la pagina era visibile a singhiozzo.Sarà possibile votare ancora fino a questa sera alle 21, ma proprio a causa delle difficoltà tecniche, lo staff dei Cinque Stelle non esclude che il termine possa essere ulteriormente prorogato fino a domani.Non solo difficoltà tecniche, ma anche di legittimità del voto come è stato denunciato sui social network da molti attivisti. Tra i candidati sono comparse tra i votabili diverse persone che non avevano chiesto di partecipare, per contro sono stati esclusi dalle parlamentarie altri potenziali candidati che invece avevano presentato tutta la documentazione per essere in lizza.Diversi attivisti hanno scritto su Facebook che a questo punto le votazioni sono da considerarsi illegittime e in molti sono pronti a presentare ricorso ad un giudice: sia coloro che non avevano chiesto di candidarsi e che si sono ritrovati tra gli eleggibili, sia quelli che pur presentando tutti i certificati richiesti dal Grand Commis grillino non sono stati candidati. Tra l'altro produrre i certificati come hanno scritto gli esclusi sulle proprie pagine social - ha un costo non da poco, solo quello dei carichi pendenti si aggira intorno ai 50 euro.