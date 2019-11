La commissione per il congresso metropolitano del Partito Democratico di Napoli ha ricevuto e convalidato la candidatura di Marco Sarracino a segretario metropolitano del Pd. Non sono pervenute altre candidature. Lo comunica il presidente della commissione per il congresso Andrea Monda. Il congresso Pd di Napoli comincia il 1 dicembre. Il voto sarà riservato agli iscritti.