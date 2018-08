CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 3 Agosto 2018, 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disco verde per lo sblocco delle assunzioni di nuovi agenti di polizia e carabinieri. Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica amministrazione, ha firmato l'autorizzazione che consentirà l'aumento degli organici. Sono previste 2816 assunzioni nei carabinieri, 2091 nella polizia di Stato, 1340 nella polizia penitenziaria, 1116 nella Guardia di finanza e 612 nei vigili del fuoco. La somma fa un totale di 7975 nuove assunzioni, sollecitate da tempo dai sindacati e su cui, nelle scorse settimane, si era impegnato anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Per l'ok definitivo all'avvio dei concorsi, è necessario ora l'assenso del ministro dell'Economia e finanze, Giovanni Tria. Un via libera atteso da tempo, che avviene nella stessa giornata dell'approvazione del regolamento che delinea in dettaglio la nuova organizzazione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati.IL REGOLAMENTODa 30 a 200 dipendenti: è la prima innovazione, prevista per la struttura dell'Agenzia diretta dal maggio 2017 dal prefetto Ennio Maria Sodano. Un totale di 18295 immobili gestiti e 14035 destinati ad associazioni, comuni, enti vari e poi 3018 aziende gestite e 927 destinate, la struttura ha visto aumentare il proprio lavoro con l'intensificarsi delle aggressioni giudiziarie ai patrimoni criminali. Da qui la necessità di un adeguamento organizzativo e di organico, previsto per legge nell'ottobre dell'anno scorso. Una legge che rinviava ad un successivo regolamento di attuazione la sua concreta applicazione.Il primo testo di regolamento era stato presentato dal ministro Marco Minniti nell'aprile scorso. Prevedeva l'incremento di organico, con la istituzione di un comitato consultivo di indirizzo. Ben definita, poi, l'organizzazione piramidale, con un direttore, il consiglio direttivo e le ripartizioni amministrative di quattro direzioni generali. Sullo schema di regolamento ci sono state alcune critiche delle associazioni antimafia, come Libera, che chiedevano «scelte più incisive». In particolare, le associazioni preferivano assunzioni per concorsi invece dei trasferimenti di personale da altre amministrazioni pubbliche.