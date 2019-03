Martedì 26 Marzo 2019, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretta di mano tra Matteo Salvini e Alessandro Mahmood. Occasione è il Maurizio Costanzo show, in onda giovedì sera su Canale 5. Il ministro si alza e dà un abbraccio al vincitore di Sanremo: «Lui è milanese come me, hanno costruito delle polemiche inutili su di noi», sottolinea. «La polemica è stata strumentalizzata», aggiunge il cantante. E il ministro: «Ho altri gusti musicali ma mi devi fare una autografo, mio figlio è un tuo strafan».