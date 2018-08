Sempre più determinato a difendere gli italiani, un brindisi a chi indaga, insulta o ci vuole male! 😁 pic.twitter.com/LL6ZXakKkV — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 agosto 2018

Domenica 26 Agosto 2018, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una birra per sfidare le inchieste in corso sulla quetione migranti e anche per festeggiare il nuovo recocrd di followers. Matteo Salvini appare con una birra tra le mani in una foto postata su Twitter con un testo inequivocabile: «Sempre più determinato a difendere gli italiani, un brindisi a chi indaga, insulta o ci vuole male»Salvini annuncia anche che sono più di 3 milioni gli amici sulla sua pagina Facebook e che in una sola notte ha ricevuto più di 100mila tweet. Quindi annuncia che «proseguirò a rissolvere i problemi mentre gli altri chiacchierano».