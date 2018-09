Milano, battibecco tra Sala e la consigliera regionale Sardone: il sindaco sbotta

Sabato 8 Settembre 2018, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Botta e risposta al vetriolo tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la consigliera di Regione Lombardia Silvia Sardone, durante un presidio degli abitanti di via Adriano, a Milano, contro il blocco dei fondi del bando periferie. Il primo cittadino cerca di fare una domanda al presidente del Municipio 2 Samuele Piscina, ma Sardone lo interrompe in continuazione. Fino al momento finale in cui Sala abbandona il suo noto savoir faire e le dice: «Sardone, non mi prendere per il ...».