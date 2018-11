La strage del fiume killer, il governo chiede fondi all'Ue ma è lite sul condono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 5 Novembre 2018, 07:00

Quando servono soldi, il governo diventa super europeista. Un miliardo per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Quaranta per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. D'altra parte l'Italia è da record anche per le spese per risarcimenti da danni per maltempo: 61,5 miliardi dal 92 al 2012, secondo le stime diffuse ieri da Legambiente.Per mettere in sicurezza il Paese dal rischio idrogeologico serve comunque tempo, oltre che denaro, e il governo, dopo aver messo smantellato la struttura Italia-sicura e rinunciato ad un miliardo di fondi Bei, va ora in cerca di risorse dal bilancio pubblico. Il miliardo di cui ieri ha parlato il presidente del Consiglio rischia infatti di non bastare. Almeno a leggere i piani di intervento urgenti presentati a suo tempo dalle amministrazioni regionali. Ed infatti il ministro dell'Ambiente Costa parla di un piano di sei miliardi nel triennio.