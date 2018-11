Stop alle targhe estere ma la norma anti-furbetti fa acqua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 08:37

Una norma anti-furbetti per contrastare il boom di residenti italiani che immatricolano auto all'estero. Un sistema che consente di non pagare il bollo, di risparmiare sull'assicurazione e, nella maggior parte dei casi, di evitare di pagare le multe. Nel solo 2017 la polizia stradale ha accertato oltre 100mila infrazioni di auto con targhe straniere, il 20 per cento riguarda auto immatricolate in Romania, ma resta quasi impossibile notificare i verbali facendo perdere alle amministrazioni statali circa 10 milioni di euro ogni anno. Non è l'unica novità per gli italiani al volante, sul Codice della strada si interverrà assai più incisivamente, dopo il Dl sicurezza, con altri disegni di legge già presentati da M5s e Lega che puntano a innalzare il limite di velocità a 150 Km/h sulle autostrade a tre corsie, parcheggi rosa per donne in gravidanza, aumento delle sanzioni per chi telefona alla guida e il discusso divieto di fumo. Stop per gli ausiliari del traffico, infine, che non potranno più elevare multe.