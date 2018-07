CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 14 Luglio 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2018 10:01

Niente più file presso gli uffici di corso Lucci, nel girone infernale nel quale sono stati gettati per anni - talvolta anche con una punta di sadismo - decine di migliaia di contribuenti. E i pagamenti dei tributi locali da qualche settimana si effettuano online, stavolta anche con l'uso di carte di credito, oltre che con gli strumenti tradizionali. Mentre sul web da qualche giorno è possibile compilare anche la dichiarazione Tari. Sono questi i principali cambiamenti apportati da Palazzo San Giacomo nel settore dei tributi, in collaborazione con Advanced Systems, la software house partenopea fornitrice della piattaforma per la gestione degli stessi tributi dell'amministrazione. «Il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione - ha spiegato l'assessore al Bilancio Enrico Panini nel corso della conferenza - si semplifica molto. Il cittadino può fare online tutte le operazioni che lo riguardano».I SERVIZIUna semplificazione attuata attraverso la definizione di nuovi applicativi online. Dalla prima settimana di giugno è possibile pagare sul web - con carta di credito e senza costi di commissione - gli F24 di Imu, Tasi e Tari dal sito internet del Comune. Per le tasse sugli immobili sussiste, per ora, una soglia di 250 euro, oltre la quale l'operazione con carta di credito non può essere effettuata. Ma la stessa soglia sarà forse abbattuta. Nell'area tematica dei Tributi Locali ai cittadini viene offerta la possibilità di ovviare ai frequenti errori di calcolo commessi- sul fronte della tassa sui rifiuti- in passato dall'amministrazione. Il calcolatore Riscotel per le tasse sugli immobili ed il software Calcolotari- con il quale sono stati prodotti oltre 70mila F24 nei primi sei mesi del 2018 - sono presenti sul portale.Tra le novità presentate ieri figura il modulo Dichiarazione Tari, presente su Linkmate, la piattaforma informatica del Comune che permette ai contribuenti di visualizzare la loro posizione contributiva. Il modulo è utile per effettuare un'iscrizione ai ruoli Tari, come nel caso di chi acquista un nuovo immobile. Sono attualmente 340mila le utenze domestiche già registrate negli anni scorsi nei database comunali, cui si aggiungono altre 70mila utenze non domestiche.