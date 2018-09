Ue, la carica dei tremila diplomatici: lo scandalo degli sprechi di Bruxelles

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Settembre 2018, 11:00

Un Parlamento, tre sedi diverse. Che costano ogni anno ai contribuenti 200 milioni di euro, per un costo complessivo che sfiorerà il miliardo e mezzo solo nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020. Benvenuti nell'Europa dell'austerity e del rigore che ogni anno butta dalla finestra i miliardi dei suoi contribuenti all'insegna di sprechi e insensatezza logistica. Non basta dire che il Parlamento europeo ha tre sedi diverse tra Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo. Nel triplo pacchetto europeo ci sono nel dettaglio 27 edifici di cui 14 di proprietà e 13 in affitto, pagati a prezzi non proprio calmierati. Uffici amministrativi come quelli del segretariato generale che però sorgono in Lussemburgo e vengono pagati con la modica cifra di 40 milioni all'anno costringendo migliaia di dirigenti e collaboratori a fare la spola ogni mese tra Bruxelles e il piccolo staterello a costi stratosferici.