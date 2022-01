La sfida di De Luca: premier e ministri, se per il governatore sono tutti nemici

Sulla lavagna di Vincenzo De Luca la colonna di sinistra, dove la maestra scriveva i nomi degli alunni buoni, è stata quasi sempre vuota mentre in quella di destra, che viceversa doveva ospitare gli studenti discoli per comportamento e profitto, c'è stato sin dal 1993 un problema di spazi e di affollamento. In questi trent'anni, da Sindaco di Salerno e da presidente della Campania, l'elenco dei cattivi stilato settimanalmente è diventato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati