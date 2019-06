Zone speciali, il Veneto chiede gli sconti del Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Giugno 2019, 07:00

È forse ancora prematuro prevedere se diventerà un nuovo fronte della polemica politica interna alla maggioranza di governo. Di sicuro, il pressing del Veneto perché venga riconosciuta anche all'area di Venezia, Rovigo e Porto Marghera l'istituzione di una Zes simile a quelle previste dalla legge per i soli sistemi portuali del Mezzogiorno, è diventato fortissimo. Al punto che oggi il presidente di Confindustria di Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese incontrerà il ministro per la Coesione territoriale e per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, per quella che viene ritenuta l'apertura di un tavolo di confronto con il governo. Un appuntamento, si legge sulla stampa locale, talmente atteso che ha disinnescato una manifestazione già annunciata per ieri dei sindaci, delle associazioni, delle imprese e dei sindacati dell'area del Polesine, tutti compatti nel sollecitare la Zes anche lì. Con l'obiettivo di sviluppare, dicono, un territorio che è svantaggiato come quelli del Sud, che ha nell'artigianato e nelle pmi i suoi punti di forza e che può offrire un'area di 385 ettari su cui far crescere l'occupazione di 35mila unità con oltre 2 miliardi di investimenti.