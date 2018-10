Baby mamme, record a Napoli: «Senza assistenza da sei anni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Ottobre 2018, 07:00

«L'ultima mamma bambina di questa scuola, l'istituto Levi-Alpi di Scampia, ha sedici anni e due figli, e ha abbandonato gli studi. Un'altra ex allieva in queste settimane ha iniziato, invece, a portare il suo bimbo al nido e lei stessa ha ripreso le lezioni, lo scorso inverno nelle classi serali, per conseguire la licenza media. Ma le ragazze madri tante, troppe volte sono lasciate sole». La preside Rosalba Rotondo racconta dall'interno il dramma ignorato, al centro della campagna Indifesa di Terre des Hommes che si focalizza sull'importanza dell'istruzione «per proteggere le minorenni da alcune delle più frequenti violazioni dei loro diritti come i matrimoni e le gravidanze precoci». Sono 1539 i bebè in Italia avuti da adolescenti, lo 0,33 per cento dei nati nel 2016, la maggioranza italiane (1.226) e, più della metà, 17enni (984); mentre sono 500 i figli delle 16enni, 44 delle 15enni e undici registrati da partorienti under 15.