Al via il primo corso di formazione promosso dalla Rete oncologica campana per i medici di medicina generale. La tre giorni si svolge oggi pomeriggio, e poi il 15 e il 19 novembre, nella sala Consiglio del Pascale. «Nella tre giorni abbiamo convocato 300 medici - spiega Sandro Pignata, coordinatore scientifico della Rete - per mostrare quello che stiamo facendo e quali sono gli obiettivi futuri. Il più ambizioso: la formazione a distanza attraverso un call center per una più immediata presa in carico del paziente».



Dalla cabina di regia, individuata dalla Regione nel Pascale, si continuano a combattere la frammentazione regionale e la migrazione sanitaria che incidono negativamente sulla qualità di cura e sulla sostenibilità finanziaria del sistema sanitario regionale. «La Rete Oncologica - dice il direttore generale dell'Istituto dei tumori di Napoli, Attilio Bianchi - ha già ottenuto un importantissimo successo. La cultura della rete è oggi diffusa in tutta la regione ove ogni struttura ha in corso una riorganizzazione e programmazione guidata dai criteri definiti».