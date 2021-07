Prevenzione gratuita, 20 nei sospetti individuati dal team di Ascierto

Oltre cinquecento visite, dalle 8 di questa mattina sono state garantite all'Ascalesi in occasione dell'open day gratuito e senza prenotazione per il controllo nei. L'iniziativa è stata promossa dall'Istituto dei tumori di Napoli Pascale nell'ambito della campagna di prevenzione iniziata dieci giorni fa con le visite ginecologiche e che proseguirà con gli screening della mammella, protata e colon retto.

In campo tutta l'equipe dermatologica diretta da Paolo Ascierto, che assieme ai colleghi ha individuato quattro sospetti melanomi, 14 carcinomi basocellulari, 20 nevi atipici. Avviato l'iter per le procedure di asportazione dei nevi e di basaliomi giudicati pericolosi. «È importante aumentare la conoscenza del melanoma, tra tutti i tumori della pelle il più aggressivo - dice Ascierto -. Sebbene la ricerca negli ultimi anni ci ha dato nuovi strumenti efficaci e mirati, la prevenzione rimane l'arma più potente che abbiamo. È necessari sottoporsi almeno una volta l'anno a una visita dei nei». Di qui la giornata dedicata alla prevenzione, non a caso voluta all' Ascalesi, da un anno la struttura complementare del Pascale. «Non ci resta che continuare - dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi - a operare in questo senso. La risposta al nostro impegno è stata fortissima».