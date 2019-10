CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 14 Ottobre 2019, 08:01

Car-t, ultima frontiera dell'immunoterapia contro i tumori: partono i primi trattamenti in Campania. Il protocollo d'intesa tra l'azienda ospedaliera universitaria Federico II e l'ospedale Bambin Gesù di Roma è stato firmato prima dell'estate e le prime somministrazioni partiranno nelle prossime settimane. Basata sull'ingegnerizzazione in vitro dei linfociti del paziente prelevati e armati contro le cellule tumorali e rinfusi al malato le Car-t sono una innovativa strategia di cura che sembra essere in grado di curare con efficacia alcune leucemie aggressive che non rispondono ad altri trattamenti e anche alcuni tumori solidi come il neuroblastoma.