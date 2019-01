«Domani, alle ore 10, si svolgerà la seduta del Senato Accademico in cui sarà presentata la mozione di sfiducia nei miei confronti, avanzata dagli studenti. Solo in quella sede, preso atto dei termini della mozione, valuterò il percorso da intraprendere». Lo dichiara il professore Vincenzo Barone, direttore della Scuola Normale di Pisa, dopo le polemiche che lo hanno coinvolto circa la possibilità di aprire una sede distaccata della prestigiosa istituzione universitaria a Napoli. Non è escluso che in quella sede Barone possa rassegnare le dimissioni.

Martedì 8 Gennaio 2019, 15:58

