La rivoluzione della scuola italiana nasce da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. È qui che ha sede Itaca, una startup che lavora alla progettazione e realizzazione di prodotti formativi innovativi, grazie all'utilizzo della realtà virtuale, della realtà aumentata e della mixed reality. Appena un anno dopo la presentazione dell'azienda ecco già il primo riconoscimento: è best practice delle startup sulla didattica innovativa per la community istituzionale italiana a Bruxelles. Un successo dovuto alla creazione del primo simulatore di virtual reality per la formazione degli chef, e una rete di 40 scuole su tutto il territorio nazionale che ha visto il coinvolgimento di 3.200 studenti e 124 docenti impegnati con 1.000 visori. Scuole che non hanno gli spazi per i laboratori potranno lo stesso fare le esperiemze applicative con la realtà aumentata.

La sfida lanciata un anno fa con la presentazione della neonata realtà campana è stata vinta. Insieme a Germania, Danimarca e Francia la startup Itaca porta l'Italia ad avere un posizionamento in Europa quando si parla di didattica innovativa. Pioniera della formazione immersiva, con l'utilizzo di visori e simulatori di VR/AR e mixed reality sia per le scuole sia per le imprese, Itaca continua il suo studio sulla gamification per affascinare e coinvolgere i giovani in un percorso learning by doing che da un lato ha l'obiettivo di incrementare la velocità di apprendimento e dall'altra di favorire il consolidamento delle conoscenze.

L'invito, giunto da Meta Italia, per presentare alla community istituzionale italiana a Bruxelles i risultati raggiunti fino ad oggi, ha rappresentato un importante traguardo, all'indomani del pitch ufficiale per il Global Futures del Bett Uk 2024. «Il confronto organizzato dall'ambasciatore Stefano Verrecchia, rappresentante permanente aggiunto d'Italia presso l'Unione Europea, e da Marco Pancini, director di Meta per EU affairs Meta Italia, ci ha permesso di comprendere cosa si aspettano gli stakeholders istituzionali e di ragionare quindi sulle potenzialità e i vantaggi deelle nuove soluzioni immersive per la formazione» ha commentato Imma Stizzo, direttrice di Itaca.

Itaca sviluppa prodotti formativi che rendono il processo di apprendimento divertente senza tralasciarne l'efficacia e l'ottimizzazione. Attraverso le nuove tecnologie è possibile, infatti, elevare il livello d'attenzione stimolando la focalizzazione di colui che apprende. Inoltre, facendo leva sui meccanismi del gaming e del learning by doing, è possibile velocizzare e rendere performante l'apprendimento. Le scuole possono utilizzare attraverso i visori, laboratori virtuali di scienze naturali, meccanica, elettronica e cucina senza dimenticare letteratura e arte, giusto per citare quelli più richiesti; e poi c'è lo studio della fisica che trova nelle regole del gioco del basket le sue più insospettabili alleate. Sfruttando l'effetto ludico e di stupore, infatti, l'utilizzo delle ultime tecnologie applicate all'apprendimento sono perfette per stimolare, in maniera naturale, l'assorbimento di nuove metodologie didattiche che si preparano a rivoluzionare il settore education e formazione.

Il punto di forza dei prodotti Itaca è proprio quel connubio bilanciato tra apprendimento e divertimento. Partendo da queste esperienze, il team Itaca è al lavoro per sviluppare nuovi software declinati per i device di ultima generazione già disponibili e in grado di coniugare le esigenze dei piani formativi all'uso dell'Intelligenza Artificiale. Prosegue però l'ampliamento della rete di istituti per creare la scuola del futuro, partendo anche dalla conoscenza delle reali difficoltà degli studenti della Generazione Alpha, dei loro interessi, cosa li appassiona e motiva, per pensare a una didattica su misura, basata sulle reali esigenze di apprendimento dei ragazzi.