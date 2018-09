Pioggia di soldi dal ministero, restyling in 127 scuole a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Settembre 2018, 08:30

Ben 127 scuole comunali saranno rimesse a nuovo grazie allo stanziamento del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Casa Italia di circa 145 milioni di euro in favore degli enti locali, per effettuare le verifiche per la valutazione del rischio sismico e la progettazione di eventuali interventi di adeguamento negli edifici che si trovano all'interno delle zone sismiche 1 e 2. Un'opportunità per il Comune di Napoli per ristrutturare il patrimonio edilizio scolastico e che ha visto l'assessore all'Istruzione Annamaria Palmieri in prima fila per attivare le dieci Municipalità affinché presentassero progetti di intervento, e capire su quali edifici impegnare la spesa ed eseguire i lavori. Ammonta a circa 24 milioni di euro l'importo totale necessario per le ristrutturazioni, e la richiesta è ora sulla scrivania del Miur che deciderà nelle prossime settimane la validità dei progetti per poi pubblicare la graduatoria. Spunta però una stranezza: tutte le Municipalità hanno presentato i progetti tranne la quarta, quella che comprende San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale.