Napoli, l'Università Parthenope consegna i primi attestati da meteorologo

La Parthenope consegnerà lunedì 19 aprile i primi attestati di Meteorologo a due studenti che si laureano in ‘Scienze e Tecnologie della Navigazione’. Un risultato molto atteso poiché nessuna università del mezzogiorno d’Italia può formare meteorologi: fino ad oggi il percorso per gli studenti che desideravano conseguire tale specializzazione prevedeva il proseguimento degli studi, con la partecipazione a lunghi e costosi Master o il trasferimento nel nord del Paese. Le uniche Università italiane fino ad oggi in grado di rilasciare tale attestazione erano: Bologna, L’Aquila, Roma e Trento.

La seduta di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione - indirizzo Scienze del Clima si svolgerà in modalità telematica il 19 aprile a partire dalle ore 11,30, per l’occasione interverranno: il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope Carotenuto, il Rappresentante Permanente presso la WMO per l'Italia, Generale Baione, il Presidente della Associazione Italiana Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia Zardi, i coordinatori dei corsi di studio Pierini e Parente e il direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Budillon.