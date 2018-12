CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Dicembre 2018, 11:49

Accetta di dire la sua quando ormai si conosce il testo sulla nascita della Scuola Superiore Meridionale a Napoli. Il professore Vincenzo Barone, direttore della Scuola Normale di Pisa, è a casa con la febbre.«Se ne sono dette tante, anche questa. Negli ultimi giorni, ho tenuto la conferenza dei docenti con la febbre a 39. Poi sono stato a Roma, sempre febbricitante, convocato dal vice ministro sulla norma che avrebbe dovuto far nascere a Napoli la Scuola Superiore con la collaborazione della Normale di Pisa. Il giorno dopo, mi sono dovuto mettere a letto».«Ho convocato la riunione del Senato Accademico per il nove gennaio, subito dopo la pausa natalizia. Non mi sono mai sottratto al confronto con tutte le componenti presenti nella Scuola. Tutti avranno l'opportunità di esprimere le proprie opinioni nella sede istituzionale. Non ho mai represso il dibattito, alla Normale c'è stata sempre libertà di espressione. Ho 66 anni e una storia d'impegno nel '68, figurarsi se non rispetto la democrazia interna».«Sì, in quella sede affronteremo le questioni, non prima».«Su questo, non dico nulla. Sono molto seccato che la notizia sia filtrata, facendo anche preoccupare mia madre».«Tutti sanno che non è vero. Sono nato ad Ancona. Sono vissuto tra Brescia e Trieste, città cui sono molto legato. Mi sento cittadino italiano. A Napoli, città dove ho molti amici, ho fatto gli studi universitari alla Federico II».