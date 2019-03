Scuola, a Napoli l'attivo delle Regioni del Sud con i leader nazionali

Mercoledì 20 Marzo 2019, 15:01

I leader nazionali dei cinque sindacati più importanti della scuola saranno a Napoli venerdì 22 dalle 10 presso l'istituto superiore IPIA Sannino di Ponticelli agli Attivi unitari delle rsu, quadri e dirigenti delle 6 regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria) nell'ambito della campagna di mobilitazione che si terrà in tutto il Paese. A questo appuntamento seguiranno quelli del 28 marzo a Venezia Mestre con le regioni del Nord e del 29 a Roma con le regioni del Centro e le isole.I segretari generali Flc Cgil Francesco Sinopoli, Cisl Scuola Maddalena Gissi, Uil Scuola Rua Giuseppe Turi, Als Confsal Elvira Serafini e Gilda Unams Rino Di Meglio affronteranno in particolare i temi legati all'autonomia, per ribadire il no del sindacato alla regionalizzazione dell'istruzione, e al rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre scorso.