La decisione sulla chiusura della scuola in Campania «è stata presa dalla Regione: sono convinta che in alcune aree del Paese, dove ci sono alti tassi di dispersione scolastica, la chiusura è un danno enorme, mi batto per la riapertura». Lo dice sui social la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, rispondendo nella rubrica «la ministra risponde».

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuole aperte in Campania ma vince la paura: aule vuote, in classe... LA SCUOLA Scuole chiuse, sindacati contro i presidi: «No alla Dad se... LA SCUOLA Scuole chiuse in Campania, Azzolina attacca De Luca: «I bambini...

Ultimo aggiornamento: 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA