Scuole chiuse in Campania, Azzolina attacca De Luca: «I bambini in classe solo 15 giorni»

«La scuola in Campania dovrebbe essere aperta, secondo le direttive del governo. I bambini della Campania hanno fatto solo 15 giorni di scuola ad ottobre». Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina a l'Aria di domenica su La7.

«Io parlo con tutti gli amministratori locali, con il presidente De Luca non ci sono riuscita a parlare, c'ho provato ma non ci sono riuscita. Penso che in questo momento c'è la necessità della massima collaborazione istituzionale».

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuole elementari dopo Natale: la Campania pronta a rinviare il... L'EPIDEMIA Scuola, Azzolina: serve corsia preferenziale per test rapidi e tamponi LA SCUOLA Napoli, le mamme contro la didatticaa distanza tornano a piazza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA