Emergenza profughi, Maffeis: «L'accoglienza è a carico della Chiesa»

Mercoledì 29 Agosto 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 07:32

È anche grazie al suo paziente lavoro svolto per conto della Conferenza episcopale italiana, che dopo il lungo braccio di ferro ingaggiato dal Viminale con l'Europa si è infine giunti al disgelo sulla nave Diciotti. Ma a poche ore dall'arrivo dei cento migranti adottati dalla Chiesa nel centro ecclesiastico di Rocca di Papa, don Ivan Maffeis, sottosegretario della Cei e direttore dell'Ufficio per le comunicazioni sociali, allontana i toni trionfalistici: «La nostra spiega - è stata una risposta di supplenza. Un gesto simbolico che riguarda poche centinaia di persone e sarà totalmente a carico della Chiesa. Ma di fronte a un fenomeno migratorio così ampio, la vera risposta che un Paese democratico deve dare matura da processi ben diversi».«Non si può pensare di compiere un gesto di solidarietà verso persone in difficoltà, e poi non essere conseguenti anche sul piano economico. Va chiarito che l'accoglienza sarà gratuita, a carico della Chiesa italiana, in strutture delle nostre diocesi. Altri tipi di soluzione avrebbero svilito il senso del nostro intervento».«La Cei si impegna simbolicamente a sostenere l'accoglienza con i fondi dell'otto per mille, ma in realtà l'esperienza ci insegna che nessuna diocesi ha mai chiesto in passato rimborsi. È il segno tangibile di quella solidarietà e di quella condivisione che caratterizza le nostre realtà ecclesiali. Sui territori la gente è molto più disponibile e generosa di quanto si possa pensare».«Ho parlato con il sindaco nel primo pomeriggio e l'ho trovato molto sereno. Tuttavia non bisogna sottovalutare eventuali proteste o pensare di sostituirsi a chi vive il territorio e può avvertire l'esigenza di sollevare temi sui quali confrontarsi».