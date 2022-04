Via Crucis, gli ucraini chiedono di sostituire la donna russa con una polacca (ma il Papa tira dritto)

Città del Vaticano – Una scelta «inopportuna», «offensiva», «sbalorditiva»: l'associazione cattolica Italo-Ucraina davanti alla scelta di Papa Francesco di far partecipare alla Via Crucis al Colosseo una donna russa accanto ad una ucraina ha chiesto al Vaticano di sostituire la donna russa a una polacca: «Se l'Ucraina dovesse veramente essere affiancata da qualcuno per portare insieme la Croce, potrebbe essere la Polonia, a rappresentare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati