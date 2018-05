Eletto il Gran Maestro dell'Ordine di Malta: è l'italiano Dalla Torre, favorito di Papa Francesco

Mercoledì 2 Maggio 2018, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 16:31

Città del Vaticano - Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto è stato eletto 80esimo Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta. L'elezione è avvenuta nella Villa Magistrale, sede istituzionale dell'Ordine di Malta. Una carica a vita. Si chiude così la crisi che si era aperta l'anno scorso con il dimissionamento forzato del predecessore, l'inglese Matthew Festing, un passaggio voluto da Papa Francesco a seguito di una crisi interna e una specie di congiura di palazzo. Il nome di Dalla Torre era uscito nella terna ed era il candidato più gradito alla Santa Sede.Papa Francesco è stato informato delle votazioni tramite lettera. Successivamente l’elezione è stata comunicata a tutti i Gran Priorati, i Sotto Priorati e le Associazioni Nazionali e alle proprie rappresentanze diplomatiche nel mondo e a quelle dei 107 Stati con i quali l'Ordine ha relazioni diplomatiche.Il neo eletto presterà giuramento davanti al Delegato Speciale del Papa monsignor Angelo Becciu ed ai membri del Consiglio Compito di Stato domani mattina nella chiesa di Santa Maria in Aventino.Il Gran Maestro, si legge in una nota, ha riaffermato la propria volontà di proseguire il lavoro per la riforma della Costituzione avviata nel 2017, per adeguarla al notevole sviluppo che l'Ordine ha vissuto negli ultimi decenni. Promulgati nel 1961, la Carta Costituzionale ed il Codice dell’Ordine sono stati parzialmente riformati nel 1997. Attualmente presente in 120 paesi del mondo con oltre 2.000 progetti in campo medico-sociale, l'Ordine di Malta conta oltre 120.000 tra volontari e personale medico.Il primo impegno ufficiale del Gran Maestro sarà di presiedere il pellegrinaggio a Lourdes. Ogni anno oltre 7.000 membri e volontari provenienti da tutto il mondo partecipano al pellegrinaggio, prendendosi cura di circa 1.500 pellegrini malati e disabili.Fra' Giacomo Dalla Torre è nato a Roma nel 1944. Laureato in Lettere all'Università di Roma, con specializzazione in Archeologia cristiana e Storia dell'arte, ha ricoperto ruoli accademici nella Pontificia Università Urbaniana, insegnando greco classico. È stato inoltre responsabile della Biblioteca e Archivista per importanti collezioni dell'università. Ha pubblicato una serie di saggi e articoli sulla storia dell'arte medievale. Entrato a far parte dell'Ordine di Malta nel 1985, ha pronunciato i voti solenni nel 1993. Dal 1994 al 1999 è stato Gran Priore di Lombardia e Venezia e dal 1999 al 2004 membro del Sovrano Consiglio. Il Capitolo Generale del 2004 lo ha eletto Gran Commendatore dell'Ordine e alla morte del 78esimo Gran Maestro Fra’ Andrew Bertie è diventato Luogotenente interinale. Dal 2008 all'aprile 2017, Fra’ Giacomo Dalla Torre ha ricperto la carica di Gran Priore di Roma. Il 29 aprile 2017 è stato eletto Luogotenente di Gran Maestro.